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Сенатору Керимову согласились отдать банк «Возрождение»

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Сулейман Керимов

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов договорился о получении контрольного пакета акций банка «Возрождение» (входит в группу Промсвязьбанка). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сделка по передаче доли бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых может пройти без передачи денежных средств, поскольку у них есть обязательства перед структурами Керимова. Тогда передача контрольного пакета акций станет условием для закрытия этих обязательств.

Сейчас Керимов находится во Франции, где его задержали 21 ноября 2017 года по обвинению в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро при помощи подставных лиц. Сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, в начале декабря эта сумма увеличилась до 40 миллионов.

19 января стало известно, что Центробанк России потребовал от братьев Ананьевых до середины февраля продать контрольный пакет банка «Возрождение».

По данным ЦБ, 52,7 процента акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5 процента — напрямую Промсвязьбанку, 9,7 процента — банку «Россия», 9,4 процента — банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть — миноритариям.

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