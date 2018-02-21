Внедорожник устроил заезд по подземному переходу в Петербурге

ЧП Питер / ВКонтакте

Внедорожник марки SsangYong въехал в подземный переход на станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Со слов очевидцев, машина прокатилась по лестнице и оказалась в переходе. Как отмечают пользователи на портале «Мегаполис», водитель, попав под землю, не остановился, а начал кататься по нему.

Газета «Бумага» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что никто не пострадал. На месте работают спасатели, они пытаются вытащить автомобиль наружу.

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