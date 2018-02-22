Судья поплатился за принудительные эротические фотосессии осужденных

Бывшего судью из американского штата Арканзас осудили за принуждение заключенных к эротическим фотосессиям. Решение суда опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

По информации следствия, Джозеф Бэкман (Joseph Boeckmann) с 2009 по 2015 год намеренно смягчал наказание подсудимым. Он отправлял их на так называемые общественные работы, во время выполнения которых устраивал для правонарушителей эротические фотосессии.

Дело судьи активно обсуждалось в местных СМИ. В частности, телеканал Arkansas News сообщал, что в 2015 году следователи судебной дисциплинарной комиссии штата нашли на компьютере Бэкмана около 4,5 тысячи фотографий обнаженных осужденных. Как именно комиссии стало известно о специфичном хобби служителя закона, не уточняется.

Один из пострадавших рассказал, что Бэкман заставил его позировать голым в наручниках. По завершении фотосессии он дал ему 50 долларов и сказал, что его дело закрыто.

В сообщении министерства говорится, что Бэкман полностью признал вину. Он также сознался, что во время следствия пытался подкупить одного из свидетелей и уговорить его отказаться от показаний. Суд приговорил злоумышленника к пяти годам заключения и штрафу в 50 тысяч долларов.

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