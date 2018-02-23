Раскрыта опасность запойного просмотра сериалов

Безостановочный просмотр сериалов повышает риск возникновения тромбоза. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование ученых из американского Университета Миннесоты.

Эксперты провели опрос среди 15 тысяч людей старше 24 лет. Их разделили на четыре группы в зависимости от того, как часто они смотрят сериалы. Вероятность возникновения тромбоза у респондентов, попавших в группу заядлых любителей телешоу, оказалась в 1,7 раза выше, чем у остальных групп. Наибольшему риску оказались подвержены люди старше 60 лет.

Отмечается, что опасность исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови. По словам ученых, риску могут быть подвержены даже те любители сериалов, которые занимаются спортом.

В сентябре 2017 года австрийские психологи выяснили, что прослушивание музыки повышает привлекательность мужчин в глазах женщин. При этом более сложные и динамичные мелодии увеличивали степень привлекательности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!