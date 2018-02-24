KFC показала британцам FCK

Компания KFC извинилась перед британскими поклонникам сети быстрого питания за нехватку курицы в ресторанах. Об этом пишет Daily Mail.

В ежедневных газетах появилось изображение пустого ведра из-под куриных крылышек, на котором вместо KFC написано FCK. Под фотографией надпись: «Нам жаль». Многие пользователи соцсетей приняли извинения и сочли это объявление забавным. Часть комментаторов отметила, что это отличная стратегия поведения в кризисное для компании время.

Ранее 18 февраля сообщалось, что часть ресторанов сети быстрого питания KFC в Великобритании закрылась из-за нехватки курицы. На дверях ресторанов висели объявления, в которых говорилось о «небольших неприятностях с доставкой». Представитель KFC объяснил, сеть не хотела снижать качество продуктов, поэтому часть заведений пришлось закрыть.

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