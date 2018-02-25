Лекция о группах крови помогла студентке найти родного отца

На занятии по биологии в Калифорнийском университете девушка выяснила, что ее биологический отец — не тот, кого она считала отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя студентка Аня Хеттич написала в Twitter, что во время лекции про группы крови ее однокурсница никак не могла понять, почему ее кровь не совпадает с кровью родителей. Девушка рассказала профессору, что у ее отца первая группа, у мамы — вторая, в то время как у нее самой — третья.

Через несколько дней преподаватель поинтересовался, выяснила ли студентка, в чем была ошибка. По словам девушки, оказалось, что ее мать изменила своему мужу с его сводным братом.

В социальных сетях Аня сообщила: «Фактически, всю жизнь ее растил дядя, а не родной отец. Мать скрывала это от всех на протяжении 21 года. Теперь они разводятся».

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В феврале доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась за последние четверть века и достигла 52 процентов. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В 1991-м с резкой критикой походов «налево» выступали 35 процентов респондентов. Лояльно к неверности отнесся примерно каждый десятый участник исследования (12 процентов). Столько же тех, кто допускает измену в исключительных случаях. Среди умеренных и ярых противников измен заметно больше женщин: 69 процентов против 57 — среди мужчин.

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