Samsung представила смартфон по цене iPhone X

Корпорация Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с презентации компании.

Стандартная версия устройства получила 5,8-дюймовый экран с разрешением 2960x1440 точек. Одним из отличий от прошлого поколения Galaxy стало расположение сканера отпечатка пальцев — теперь он находится под камерой. В остальном аппарат выглядит в точности как и Galaxy S8. Plus-версия получила 6,2-дюймовый экран с таким же разрешением.

Оба аппарата оснастили восьмиядерным процессором Exynos 9810. Младшая версия имеет четыре гигабайта оперативной памяти, старшая — шесть. Также смартфоны получили основную камеру с двойной диафрагмой (f/1.5-f/2.4) и оптической стабилизацией. Однако S9 Plus имеет дополнительную широкоугольную камеру.

Также Samsung показала технологию «селфимодзи» — аналог Animoji от Apple. Благодаря этому можно создавать эмоджи, похожие на реальных людей и отправлять видеосообщения.

Продажи Samsung Galaxy S9 в России начнутся 16 марта 2018 года по цене от 60 тысяч рублей. Стоимость Plus-версии начинается от 67 тысяч рублей, а в максимальной комплектации с накопителем на 256 гигабайт он обойдется в 75 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что цена на iPhone X в России упала до 62 тысяч рублей.

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