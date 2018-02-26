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В британском Лестере прогремел мощный взрыв

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В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Daily Mail.

По утверждению журналистов, пожар, начавшийся после взрыва, виден «на многие километры». Ближайшая территория оцеплена. Экстренные службы города назвали случившееся «значительным инцидентом».

Предположительно, взрыв произошел в супермаркете Londis. Основной версией называют хлопок бытового газа.

Сообщается о минимум четырех пострадавших. Они доставлены в больницы в критическом состоянии.

22 декабря правоохранительные органы Лондона оцепили территорию близ Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, из-за подозрительного автомобиля. Для нейтрализации вероятной угрозы было принято решение осуществить контролируемый взрыв, после чего тревога была снята.

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