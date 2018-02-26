В британском Лестере прогремел мощный взрыв

В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Daily Mail.

— BBC East Midlands (@bbcemt) 25 февраля 2018, 20:34

По утверждению журналистов, пожар, начавшийся после взрыва, виден «на многие километры». Ближайшая территория оцеплена. Экстренные службы города назвали случившееся «значительным инцидентом».

Предположительно, взрыв произошел в супермаркете Londis. Основной версией называют хлопок бытового газа.

Сообщается о минимум четырех пострадавших. Они доставлены в больницы в критическом состоянии.

22 декабря правоохранительные органы Лондона оцепили территорию близ Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, из-за подозрительного автомобиля. Для нейтрализации вероятной угрозы было принято решение осуществить контролируемый взрыв, после чего тревога была снята.

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