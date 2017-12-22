Полиция Лондона устроила взрыв и эвакуировала Королевскую оперу

Правоохранительные органы Лондона оцепили территорию близ Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной полиции.

Материалы по теме Взорвать Британию Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами

Для нейтрализации вероятной угрозы было принято решение осуществить контролируемый взрыв, после чего тревога была снята.

Одновременно с этим подозрительный пакет был найден в здании Королевской оперы Ковент-Гарден, из-за чего была проведена эвакуация. Специалисты не обнаружили в свертке взрывчатых веществ.

18 октября глава контрразведки Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что за 34 года работы в спецслужбе никогда не сталкивался с таким количеством терактов и попыток их совершения на территории королевства.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!