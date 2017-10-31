Планировавших теракт подростков поймали в Британии

В Северном Йоркшире полицейские задержали двух 14-летних подростков по подозрению в подготовке теракта. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает The Independent.

По словам сотрудников правоохранительных органов, у них пока нет сведений о том, что юноши были связаны с террористическими организациями или международной экстремистской сетью. В то же время полицейские говорят, что продолжают анализировать большое количество различной информации, содержащейся на мобильных устройствах задержанных.

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По неподтвержденной информации, малолетние злоумышленники планировали совершить массовое убийство в одной из школ. В этой связи в учебном заведении были усилены меры безопасности.

18 октября глава контрразведки Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что за 34 года работы в спецслужбе никогда не сталкивался с таким количеством терактов и попыток их совершения на территории королевства.

По его словам, Великобритания переживает «беспрецедентное и неумолимое террористическое наступление». В подтверждение своих слов глава MI5 привел статистику: за семь месяцев этого года его ведомство и полиция предотвратили семь терактов, задержаны 379 подозреваемых. «Экстремисты всех возрастов, пола и происхождения объединяются токсичной идеологией насильственной победы, которая их ведет. Они используют грубые, но смертельные методы атаки с использованием ножа или транспортного средства или более сложные сценарии», — констатировал Паркер.