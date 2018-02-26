Ставшая фильмом года секс-драма шокировала кинокритиков

Главную награду 68-го Берлинского кинофестиваля вручили секс-драме Адины Пинтилие «Не прикасайся». Выбор жюри шокировал публику, а фильм был разгромлен кинокритиками, пишет Deutsche Welle.

Завоевавшая «Золотого медведя» лента получила одну из самых низких оценок профильного журнала Screen International — 1,5 балла из 4.

Кинокритики газеты The Guardian назвали «Не прикасайся» скучной и бесполезной картиной «с глупым подходом к мнимой теме интимности, которая нелепо разбавляется европейскими клише о БДСМ, альтернативной сексуальной ориентации, фетишизме и эксгибиционизме». Победу секс-драмы посчитали настоящим бедствием для Берлинале.

На проблемы ленты обратил внимание и кинокритик «Ленты.ру», указавший, что «"Не прикасайся" остается зрелищем довольно поверхностным, скорее кунсткамерой, чем полноценным музеем сексуальности».

Церемония награждения участников 68-го Берлинале состоялась 24 февраля. Награду независимого жюри получил фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов».

Берлинский международный кинофестиваль проводится в Германии с 1951 года.

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