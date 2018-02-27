Бразильцы увидели солнце с двумя кольцами

Жители Бразилии стали свидетелями редкого природного явления гало — оптического феномена, представляющего собой кольцо или кольца вокруг солнца. Фотографии и видео бразильцы выкладывали в социальных сетях и на YouTube.

На кадрах видны два кольца вокруг светила, внешнее теряется в облаках. Гало можно было наблюдать в штате Санта-Катарина, уточняет Globo.

Гало чаще всего появляется вокруг солнца и луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.

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