В небе над Петербургом появились световые столбы

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления: в небе над городом появились световые столбы, сообщает «Фонтанка».

Такие столбы можно наблюдать в морозную погоду. Вертикальные лучи становятся видны из-за появления в воздухе так называемого ледяного тумана и образуются от искусственных источников света. Снимками горожане поделились в социальных сетях.

Это не передать словами🙌🏻#северноесияние A post shared by Valeriya Akishina (@akishina) on Feb 23, 2018 at 4:56pm PST

В конце февраля жители Санкт-Петербурга наблюдали гало. Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила.

Причиной появления гало стал антициклон. В Петербурге установилась морозная погода: по ночам температура местами понижалась до минус 21 градуса.

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