В небе над Петербургом появились световые столбы

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления: в небе над городом появились световые столбы, сообщает «Фонтанка».
Такие столбы можно наблюдать в морозную погоду. Вертикальные лучи становятся видны из-за появления в воздухе так называемого ледяного тумана и образуются от искусственных источников света. Снимками горожане поделились в социальных сетях.
...Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик
В конце февраля жители Санкт-Петербурга наблюдали гало. Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила.
Причиной появления гало стал антициклон. В Петербурге установилась морозная погода: по ночам температура местами понижалась до минус 21 градуса.