Россиянин попытался откупиться от полицейского 39 бутылками пива

Житель Самары, уличенный в торговле спиртным без лицензии, пытался откупиться от полиции ящиками пива. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в самарскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель торгует спиртным без лицензии. Мужчина пришел в отдел, попросил сотрудников не проводить проверку и дал за это 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива.

В результате в отношении торговца возбудили уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Подмосковье полицейские за взятку отпустили разбойников с оружием и дали им ограбить магазин. С сообщников взяли 55 тысяч рублей.

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