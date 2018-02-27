Путин поручил ФСО бороться с хакерами

Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО), наделив ее полномочиями по борьбе с хакерскими атаками. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации во вторник, 27 февраля.

Согласно документу, ФСО теперь может проводить мероприятия «по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».

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ФСО также наделяется правом «принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».

Кроме того, служба сможет не только организовывать, но и осуществлять подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны. Также ФСО получает полномочия по организации и осуществлению тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Федеральная служба охраны осуществляет функции по контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации. ФСО наряду с ФСБ и СВР относится к «силам и средствам обеспечения безопасности». Руководство деятельностью ФСО осуществляет президент Российской Федерации.

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