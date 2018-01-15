Российские машины для президента передали ФСО

Первые автомобили проекта «Кортеж», предполагающего создание машин для первых лиц государства, были переданы в эксплуатацию Федеральной службе охраны в декабре 2017 года. Об этом РИА Новости сообщил представитель разработчика проекта — предприятия «НАМИ».

Собеседник агентства добавил, что в первом квартале 2018-го НАМИ продолжит передачу транспорта в соответствии с графиком. Объем поставок — около 70 машин.

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В декабре 2017-го глава Минпромторга Денис Мантуров, как передавал ТАСС, говорил, что первые автомобили проекта «Кортеж» вскоре поступят в гараж особого назначения президента России. Это структурное подразделение Федеральной службы охраны, обеспечивающее безопасное передвижение главы государства и премьер-министра, председателей обеих палат парламента, а также находящихся в России с визитами лидеров зарубежных стран.

Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента России с 2012 года.

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