Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж»

В сети появилось первое видео с испытаний на автополигоне НАМИ российского седана, создаваемого в рамках проекта «Кортеж». Ролик опубликован в понедельник, 30 октября, на YouTube-канале AutoreviewRu.

Как сообщается, длина автомобиля немногим более 5,5 метра, он имеет полный привод. «Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата», — говорится в ролике.

Отмечается, что в автомобиле используется гибридная установка последовательного типа. У седана мотор V8 с туробонаддувом. Его мощность примерно 650 лошадиных сил, «а электромотор может добавить еще около 100». На лимузины будет установлен мотор V12 мощностью более 800 лошадиных сил.

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Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента России с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена в конце 2017-го — начале 2018 года.

В июле сообщалось, что лимузин для президента, создаваемый в рамках проекта, получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил и девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. За несколько дней до этого Владимир Путин рассказал журналистам, что машина пока не готова.