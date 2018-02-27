Астраханские студенты-медики пострадали за пиво на лекции

Двух учащихся Астраханской государственной медицинской академии (АГМУ) отчислили после публикации в соцсетях видеоролика, на котором они пили пиво в аудитории. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ректорат вуза и мать одного из отчисленных Надежду Шубину.

«Фактически за один рабочий день было принято решение об отчислении моего сына и еще одного студента, задействованного в видео, из университета. Мы в шоке. Поговорить с руководством вуза нам не удалось. Декан в нескольких словах дала понять, что такое поведение порочит вуз и профессию врача», — сказала Шубина.

Женщина утверждала, что съемка проводилась до начала занятий — в 8:00 по местному времени, а показанное в ролике пиво якобы было безалкогольным. Таким образом, по ее мнению, молодые люди «не нарушали ни одного из законов».

Сама видеозапись появилась в сети 24 февраля. На ней двое юношей в медицинской одежде сидят на задней парте в полной лекционной аудитории и пьют пиво из стеклянный бутылок в ожидании преподавателя. Интернет-пользователи активно критиковали ролик.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!