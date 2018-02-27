В Киеве пообещали «жесткий» ответ России

Законопроект о национальной безопасности, внесенный в Верховную Раду Украины президентом страны Петром Порошенко, будет содержать «много жестких норм» в отношении России. Об этом «Обозревателю» сообщил народный депутат Украины Юрий Береза.

«Этот законопроект полностью меняет всю философию и сознание. Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины. В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм», — сообщил он.

Прокомментировал документ и коллега Березы Андрей Тетерук. «Этот закон существенно усилит наш сектор безопасности. Речь идет об адаптации к стандартам НАТО, определение цели — членство в альянсе, а также усиление гражданско-демократического контроля за сектором безопасности», — рассказал депутат.

«Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе, это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса», — пообещал Тетерук.

Порошенко внес законопроект о нацбезопасности в Раду 23 февраля. Как сообщала «Укринформу» депутат Ирина Луценко, документ четко определяет действия различных структур в сфере обеспечении обороны и национальной безопасности, в частности, Службы безопасности, Нацгвардии, Вооруженных сил, войск спецназначения и других ведомств.

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