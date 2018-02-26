В Киеве признали потерю всех друзей

Из-за действий властей у Украины не осталось союзников среди соседей. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Видео доступно на YouTube.

«Видите, к чему привела вся, так сказать, внешняя политика нашей страны? У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере сегодня, нашими друзьями уже никак не являются», — сказал Рабинович, добавив, что у его страны отношения с Польшей и Венгрией уже не лучше, чем с Россией.

Материалы по теме Це не Європа Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы

Депутат Рады также напомнил, что русский и украинский народы «всегда жили дружно». «Смотрите: торговля с Россией побила все рекорды! Поезд Москва — Киев остается самым заполненным и самым прибыльным. (...) Сегодня гастарбайтеры в России приносят нам больше дохода, чем деятельность всех [членов] правительства вместе взятых», — подчеркнул Рабинович.

По его мнению, восстановление отношений между Россией и Украиной будет «неблагодарным трудом». «Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае, рабочие отношения», — заключил Рабинович.

В феврале президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Исключение делается для художественных произведений и научных дискуссий. Власти Украины раскритиковали закон.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически постепенно вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Против принятия закона резко выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина официально признала Россию страной-оккупантом и обвиняет ее в ведении военных действий на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!