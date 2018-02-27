Технический сбой запер людей в вагонах московского метро

На Арбатско-Покровской (синей) линии московского метро произошел сбой, в результате которого пассажиры оказались заперты в вагонах поезда на перегоне между станциями «Бауманская» и «Курская». Об этом сообщил пользователь Twitter @PashaStavrogin.
«Стоим почти 20 минут», — написал он.
Из-за сбоя на станциях скопилось большое количество пассажиров.
В официальном Telegram-канале Московского метрополитена уточнили, что по техническим причинам в 19.35 мск прекращено движение поездов от «Партизанской» до «Киевской». Позже появилось сообщение, что ликвидировать проблему удалось «быстрее, чем прогнозные 20 минут».
31 января на Таганско-Краснопресненской линии у поезда заклинило тормозные колодки в тоннеле возле станции «Полежаевская». В результате между станциями «Октябрьское Поле» и «Полежаевская» было снято напряжение.