Технический сбой запер людей в вагонах московского метро

На Арбатско-Покровской (синей) линии московского метро произошел сбой, в результате которого пассажиры оказались заперты в вагонах поезда на перегоне между станциями «Бауманская» и «Курская». Об этом сообщил пользователь Twitter @PashaStavrogin.

«Стоим почти 20 минут», — написал он.

Из-за сбоя на станциях скопилось большое количество пассажиров.

В официальном Telegram-канале Московского метрополитена уточнили, что по техническим причинам в 19.35 мск прекращено движение поездов от «Партизанской» до «Киевской». Позже появилось сообщение, что ликвидировать проблему удалось «быстрее, чем прогнозные 20 минут».

31 января на Таганско-Краснопресненской линии у поезда заклинило тормозные колодки в тоннеле возле станции «Полежаевская». В результате между станциями «Октябрьское Поле» и «Полежаевская» было снято напряжение.

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