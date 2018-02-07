Массовый сбой билетных автоматов произошел в столичном метро

В московском метро вышла из строя часть автоматов по продаже билетов. Об этом сообщается на официальной странице подземки в Twitter в среду, 7 февраля.

Причины неполадок не уточняются.

«Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей. Кассы работают в усиленном режиме — открыты все окна», — отмечено в другом сообщении.

На самых загруженных станциях выставлены «мобильные кассиры» и мобильные экспресс-кассы. Однако пассажиры пишут в комментариях к твиту, что открыты не все кассы.

«На "Савеловской" очередь в кассы начинается от входа на станцию, и мобильных кассиров нет», — отметил пользователь под ником @alzdoc1.

По состоянию на 16:20 мск, работа билетных автоматов восстановлена. Об этом сообщает Тelegram-канал подземки. «Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем», — отмечено в тексте.

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