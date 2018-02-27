В Подмосковье произошел разлив серной кислоты

Авария с утечкой серной кислоты произошла в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, вагон-цистерна была повреждена, из нее вытекло несколько десятков литров токсичной жидкости.

Разлив обнаружили около 5 утра на сортировочной железнодорожной станции. На месте происшествия дежурят пожарные и бригада скорой помощи. Рабочие железной дороги пытаются устранить последствия аварии.

Как отмечает источник, до ближайшего населенного пункта — три километра. Угрозы для жизни людей нет.

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