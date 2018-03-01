Подросток собрал коллекцию селфи на фоне войны

@muhammadnajem20 / Twitter

Подросток из Восточной Гуты, захваченной повстанцами, описывает в соцсетях повседневную жизнь детей в Сирии в условиях гражданской войны. Об этом сообщает Dazed.

Мухаммад Найем, которому 15 лет, выкладывает личные заметки и видео с декабря 2017 года. Он пишет в Twitter о разрушениях и погибших при обстрелах друзьях. Найем также просит местных детей рассказать об ужасах, которые им приходится переживать изо дня в день.

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«Я живу так же, как любой ребенок в Гуте. Вместо того чтобы ходить в школу, я покупаю дрова, чтобы мама могла приготовить нам обед. Надеюсь, война скоро закончится, и мы снова сможем вернуться в школу», — пишет подросток.

В своем видеоблоге Мухаммад призывает к миру: «Все забыли о нас. Они просто наблюдают за тем, как мы умираем от голода и бомбежек. Только посмотрите на эти развалины… Мы же живем в XXI веке. Помогите нам, не будьте безразличными, как остальной мир».

Как отмечает CNN, Восточная Гута, которая расположена в окрестностях Дамаска, переживает самый сложный период за последние семь лет сирийского конфликта. Более 560 человек, 216 из которых дети, были убиты при обстрелах.

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