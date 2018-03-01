Американец пожаловался в полицию на дементора

Житель американского города Эссексвилл, штат Мичиган, позвонил в полицию и сообщил о замеченном в парке дементоре — волшебном существе из книг про Гарри Поттера. Об этом пишет UPI.

«Особую озабоченность вызывало то, что маглы, как всем известно, не могут видеть дементоров, — говорится в заявлении департамента общественного порядка Эссексвилля. — Кроме того, у нас только один сотрудник, который умеет вызывать Патронуса, и он в тот момент был не на службе».

Сотрудники полиции посетили парк и выяснили, что причиной вызова, по всей видимости, стал черный пластиковый мешок, который повис на дереве. Сделанная ими фотография «дементора», которую департамент общественного порядка выложил в Facebook, собрала более 32 тысяч лайков.

В книгах про Гарри Поттера дементоры отличались умением высасывать душу. При их приближении люди испытывали необъяснимые приступы страха и отчаяния. Изгнать дементора могло заклинание «Экспекто Патронум», которое вызывает волшебного защитника.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!