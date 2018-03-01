Малый бизнес Якутии и Ярославской области воспользуется льготным лизингом

Ярославская области и Республика Саха (Якутия) подключились к программе льготного лизинга оборудования для малых и средних предприятий, говорится в пресс-релизе Корпорации МСП.

Регионы победили в конкурсном отборе субъектов РФ на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга.

Региональные лизинговые компании (РЛК) в Ярославской области и Республики Саха (Якутия) будет организованы в форме акционерных обществ. Размер уставного капитала каждой РЛК составит 2 миллиарда рублей (из них 1,5 миллиарда рублей — взнос Корпорации МСП, 500 миллионов рублей — средства регионального бюджета).

Деятельность региональных лизинговых компаний направлена на работу с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые смогут на льготных условиях приобрести в лизинг промышленное и высокотехнологичное оборудование, а также оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. В рамках договоров лизинга предусмотрено финансирование в размере от 5 миллионов до 200 миллионов рублей сроком до 60 месяцев.

Ставки по лизинговым контрактам существенно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов годовых для оборудования российского производства и 8 процентов годовых для импортного. Первоначальный взнос по договору лизинга составляет 15 процентов.

Воспользоваться услугами РЛК предприниматели Ярославской области и Республики Саха (Якутия) смогут уже во втором полугодии 2018 года.