Малому бизнесу рассказали о способах участия в госзакупках

В Тульской области в рамках рабочего визита представителей Корпорации МСП прошел круглый стол, на котором обсудили участие малых предприятий в госзакупках, сообщается в пресс-релизе корпорации.

В мероприятии приняли участие представители крупнейших госкомпаний, таких как Росатом, «Автодор», РЖД, Россети, Интер РАО.

Руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова рассказала участникам семинара о мерах поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего бизнеса.

В частности, речь шла о мероприятиях, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

По итогам 2017 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 2,098 триллиона рублей при расширении номенклатуры до более 161 тысячи позиций. При этом объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в Тульской области составил 10,28 миллиарда рублей, что позволило региону занять шестое место по объему закупок у субъектов МСП среди регионов Центрального федерального округа. В пятерку лидеров по объему закупок у малых и средних компаний в Тульской области вошли «ФСК ЕЭС», «МРСК Центра и Приволжья», «РЖДстрой», «КБП им. А.Г. Шипунова», «ГСК «Югория».

Также в рамках круглого стола представители предпринимательского сообщества рассказали об опыте участия в закупках крупнейших заказчиков.

Участники круглого стола также ознакомились с возможностями получения финансовой поддержки Корпорации МСП и партнерских кредитных организаций.

