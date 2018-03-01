Америка натренирует раков для глобального шпионажа

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запустило новую программу Persistent Aquatic Living Sensors (PALS), в рамках которой такие морские животные, как моллюски, ракообразные и рыбы, будут использоваться в качестве сенсоров для обнаружения подводных аппаратов. Об этом сообщает издание MilitaryTimes.

В рамках PALS планируется изучить «природные и модифицированные организмы», чтобы выяснить, какие из них подходят для создания сенсорных систем. Исследователи определят, каким образом морские животные реагируют на транспортные средства, что позволит применить данные об изменении в их поведении для обнаружения пилотируемых и беспилотных аппаратов.

По словам инженера и океанографа Лори Адорнато (Lori Adornato), современная сеть датчиков пригодна лишь для отслеживания авианосцев.

Как отметили специалисты DARPA, живые организмы обладают рядом преимуществ перед искусственными системами. Так, животные могут реагировать на оптические, химические, тактильные, акустические и электрические стимулы. В результате отслеживание деятельности противника будет проводиться незаметно, на постоянной основе и с достаточной точностью. Однако PALS исключает использование редких и охраняемых видов животных, например китов и дельфинов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!