Трамп с восторгом рассказал об идее сделать правителей США пожизненными

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Дональд Трамп

Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту. Об этом сообщает телеканал CNN.

Американскому лидеру понравилась идея председателя КНР Си Цзиньпина. «Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — заявил Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде в субботу.

26 февраля пленум ЦК Коммунистической партии Китая рассмотрел предложения о внесении изменений в конституцию страны. Предполагается, что на предстоящей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей будут приняты поправки, дающие возможность одному человеку занимать пост председателя КНР более двух сроков. Это даст возможность нынешнему главе Китая Си Цзиньпину не уходить с должности в 2023 году.

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