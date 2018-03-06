Неудачно припаркованный джип спас американцев от смерти

В США во время урагана джип помешал дереву упасть на дом. Об этом сообщил новостной портал CBS News.

Житель города Уэйрхем в штате Массачусетс на северо-востоке страны Глен Шарп (Glenn Sharpe) рассказал, что 2 марта приехал к матери в загородный дом и припарковал свою машину Jeep Grand Cherokee под сосной. Во время урагана дерево упало, однако весь удар принял на себя внедорожник.

«Звук был таким громким, что казалось, что весь дом взорвался», — рассказала его мать. «Если бы я припарковал его в другом месте, а я бы сделал это, если бы не спешил, то мать и сестра могли получить травмы или и вовсе погибнуть», — отметил Шарп.

На возможном месте падения дерева находилась комната, где спали женщины.

Пожарные пока не убрали дерево и еще не решили, как это сделать, чтобы не разрушить дом.

Шарп надеется, что может только заменить крыло, но при худшем раскладе готов и поменять машину. «Я очень рад, что припарковался здесь и благодарен автомобилю», — добавил он.

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