В Бельгии начали раздавать таблетки на случай ядерной катастрофы

Жителям Бельгии со вторника, 6 марта, начали бесплатно раздавать содержащие йод таблетки на случай ядерной катастрофы. Как сообщает RTBF, препараты помогут ограничить риск развития рака щитовидной железы.

По информации портала, решение принято в соответствии с новым планом ядерной безопасности, который разработало правительство. Он предполагает, что защищены должны быть граждане, проживающие не только вблизи атомных электростанций, как было ранее, но и в радиусе 100 километров от них. Как отмечается, таким образом покрывается вся территория Бельгии.

Первоначально таблетки будут доступны детям, беременным и кормящим матерям, а также соцработникам. Однако по запросу фармацевты могут выдавать их и остальным. При этом отмечается, что население необходимо предупреждать, что препараты с йодом не несут пользы в обычной ситуации.

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Газета The Telegraph еще в 2016 году сообщала, что планируемая раздача жителям препаратов связана с угрозами боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они якобы намеревались похитить эксперта по ядерной энергетике и создать так называемую грязную бомбу.

В сентябре 2017 года в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции зафиксировали повышение уровня содержания изотопа рутений-106 в атмосфере. Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ отмечало, что это не угрожает здоровью человека. Источником заражения назвали выброс радионуклида в Челябинской области.

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