Челябинцам посоветовали спасаться от радиации пивом и футболом

Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал жителям региона, где было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106, «смотреть футбол и пить пиво». Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает «Интерфакс».

По словам врача, населению не о чем беспокоиться. «Мы проводим свой мониторинг. Каких-либо данных об опасной ситуации в регионе к нам не поступало», — пояснил специалист, сославшись на данные областного онкологического диспансера. Он подчеркнул, что рутений-106 не является чистым канцерогеном.

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Ранее специалист по радиации экологической организации Greenpeace Рашид Алиев заявил, что жителям Урала поздно спасаться от радиации: опасность была в сентябре, когда произошел выброс вещества. Он выразил уверенность, что о возможной радиационной аварии и реальном состоянии окружающей среды намеренно умалчивается, а узнать о влиянии выброса на организм человека можно будет не ранее чем через полгода.

10 ноября The Independent сообщала о повышении уровня изотопа рутений-106 в Центральной и Западной Европе. По данным издания, радиоактивное облако возникло в России между Волгой и Уральскими горами.

Позже в Greenpeace сообщили, что попросят прокуратуру проверить радиационную ситуацию на Южном Урале в связи с появившейся информацией о выбросе рутения-106. Экологическая организация отметила, что наибольшие концентрации были обнаружены вблизи комбината по переработке отработавшего ядерного топлива «Маяк», принадлежащего «Росатому».

Глава Росгидромета Максим Яковенко подтвердил, что зафиксирован выброс рутения-106, но отметил, что предельно допустимые концентрации не превышены.



