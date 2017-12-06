Представлена подробная инструкция по выживанию в ядерной войне

Газета «Жэньминь Жибао» коммунистической партии Китая выпустила инструкцию о том, как выжить в ядерной войне.

Издание рассказало, что такое ядерное оружие, описало его виды и пять главных последствий его применения: световое излучение, ударная волна, раннее ядерное излучение, ядерный электромагнитный импульс и радиоактивное загрязнение.

Авторы материала советуют встречать ударную волну лежа, желательно укрывшись за крупными объектами ландшафта. Если рядом есть водоем, следует погрузиться в него.

Тем, кого ядерный взрыв застал на улице, рекомендуют побыстрее найти защитное сооружение и побеспокоиться о защите собственного тела, главным образом головы, от летящих обломков. После того как ударная волна пройдет, необходимо защитить помещение, если человек находится внутри него, от радиоактивной пыли и стремиться, чтобы пепел не попал на кожу.

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«Вы также можете войти в здание, которое не разрушилось после атаки ударной волны, и закрыть двери и окна, чтобы предотвратить попадание радиоактивной пыли в дом», — советует «Жэньминь Жибао».

В зонах радиоактивного загрязнения следует надеть защитную маску, плащ, резиновые сапоги, перчатки. Нельзя прикасаться к загрязненным предметам, садиться или ложиться и тем более есть, курить или пить, говорится в статье. Шаги при передвижении должны быть легкими, чтобы не поднималась пыль.

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Тем, кого эвакуировали в безопасную зону, следует устранить радиоактивные частицы с тела и одежды. Одежду нужно постирать, уши почистить, а тело протереть определенным образом: «Протирка должна производиться сверху вниз, в одном направлении. Протрите один раз, сложите полотенце один раз, чтобы предотвратить повторное загрязнение очищенной области».

При употреблении загрязненной радиацией пищи может возникать рвота, поэтому пострадавшим советуют пить много воды, чтобы промыть желудок. Желательно употребить диуретики, адсорбенты, слабительные средства для ускорения выхода радиоактивных веществ.