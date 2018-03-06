Объем закупок у малых и средних компаний СКФО составил 24,4 миллиарда рублей

В рамках визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Республику Северная Осетия- Алания прошел круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания Ахсарбек Фадзаев, министр промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания Хайдарбек Бутов, заместитель руководителя дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Битюкова, руководитель ГКК и СП ОАО «Грознефтегаз» Сайд-Хасан Джабраилов, заместитель начальника Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» Максим Рачковский, директор центра контроллинга, методологии и операционной поддержки закупок ПАО «Ростелеком» Алексей Пономарев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «РусГидро» Таймураз Балатаев, генеральный директор ЗАО «ТЭК-ТОРГ» Дмитрий Сытин, представители МСП Банка, предприниматели.

Ахсарбек Фадзаев рассказал участникам круглого стола о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Наталья Битюкова проинформировала участников семинара о мерах поддержки, оказываемых Корпорацией МСП субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе о мероприятиях, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ и услуг у субъектов МСП. Так, объем договоров субъектов МСП Северо-Кавказского федерального округа с крупнейшими заказчиками в 2016-2018 годы составил 24,4 миллиарда рублей (субъектов МСП Республики Северная Осетия-Алания – 1,3 миллиарда рублей). Анализ договоров, заключенных с субъектами МСП, зарегистрированными на территории СКФО, в 2017 году показал, что наибольший объем закупок пришелся на такие отрасли как архитектура, инженерно-техническое проектирование и строительство, поставки оборудования, услуги по ремонту транспортных средств, ремонту и монтажу машин и оборудования.

В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний СКФО в 2017 году вошли ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром межрегионгаз», АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «РН-Ванкор».

Также в рамках круглого стола представители компаний, реализующих проекты на территории Северо-Кавказского федерального округа – ООО «Чистый мир», ООО «Строй-Инжиниринг» (Чеченская Республика) и ООО «Стройпроект» – рассказали об опыте участия в закупках крупнейших заказчиков.

Участники круглого стола также ознакомились с возможностями получения финансовой поддержки Корпорации МСП и партнерских кредитных организаций. Представители МСП Банка рассказали о финансовых инструментах для предпринимателей – участников закупок.

Генеральный директор ЗАО «ТЭК-ТОРГ» Дмитрий Сытин разъяснил вопросы участия в закупочных процедурах крупнейших заказчиков на электронной торговой площадке.

Представители крупнейших компаний – ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Русгидро» и других – рассказали предпринимателям об организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП.

Участники встречи обсудили с экспертами различные аспекты участия в закупках крупнейших заказчиков, а также получили ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой, информационно-маркетинговой и иной поддержки, оказываемой субъектам МСП.

В рамках круглого стола состоялась свободная дискуссия в формате индивидуальной беседы «заказчик – поставщик» (В2В переговоры) в ходе которой предприниматели представили крупнейшим заказчикам информацию о предлагаемых ими товарах, работах и услугах, а также напрямую обсудили условия возможного сотрудничества.