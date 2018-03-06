Дожди превратили туристическую тропу в океанариум

Туристическую тропу в Бразилии затопило из-за дождей, и она превратилась в подобие океанариума. На видео, на котором запечатлено необычное природное явление, обратил внимание портал WSVN.

Ролик сняли туристы на водонепроницаемую камеру во время экскурсии в заповеднике «Парк естественных рек» (Recanto Ecologico Rio da Prata). Его посетители смогли полюбоваться на ярких рыб, плавающих среди бурной тропической растительности. Как объясняют сотрудники парка, вода остается чистой и прозрачной из-за высокого содержания минералов и карбоната кальция.

Из-за дождей уровень воды в реках Рио-да-Прата и Ольхо-д′Агуа поднялся на три метра и держался на этой отметке в течение двух дней. За февраль заповедник затапливало дважды.

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