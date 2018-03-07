В Москве соберутся самые успешные женщины России

Synergy Women Forum — деловой форум, который пройдет 27 марта в Vegas City Hall, соберет самых успешных женщин России.

Спикерами события станут женщины, которые добились успеха в разных сферах жизни: бизнесе, журналистке, культуре и искусстве. Они поделятся своим опытом, расскажут, как проложить путь к успеху, найти свое призвание и преодолеть препятствия, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.

Главная цель Synergy Women Forum — объединить на одной площадке женщин, которые стремятся к профессиональному и личностному росту, чтобы помочь им реализовать свой потенциал и вдохновить на новые победы.

Среди спикеров форума — генеральный продюсер «Матч ТВ», журналист и общественный деятель Тина Канделаки, бизнес-тренер и публицист Ирина Хакамада, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, соучредитель групп компаний «Эксперт» и «ТРИО» Елена Латышева, актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, медиаменеджер, продюсер, директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко, владелица сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, генеральный директор ИД «Сноб Медиа» Марина Геворкян, бренд-директор Marie Claire Елена Шкулева. Также ожидается выступление директора Департамента информации и печати МИД России, дипломата Марии Захаровой.

Участница Synergy Women Forum общественный деятель и публицист Ирина Хакамада отмечает: «Лидером может стать каждый, даже неуверенный в себе человек. Женщина-лидер всегда имеет преимущество: она искусно коммуницирует. Я расскажу об этом на Synergy Women Forum. И если вы стремитесь к успеху — я приглашаю вас посетить этот форум».

Одна из задач Synergy Women Forum — помочь единомышленницам обменяться опытом, завести полезные знакомства и деловые связи. Поэтому форум предоставляет широкие возможности для нетворкинга: на мероприятии ожидается более 1500 участниц, нацеленных на активное общение, среди которых будут собственники бизнеса, топ-менеджеры, представительницы сферы искусства и общественные деятели.

Организатором Synergy Women Forum выступает Университет и Школа Бизнеса «Синергия».

Университет «Синергия» — один из ведущих российских вузов, который осуществляет подготовку по более чем 150 программам высшего, второго высшего и бизнес-образования. За 10 лет выпускниками Университета стали 90 000 человек. На базе Университета работает первая в России Школа Бизнеса «Синергия», основанная в 1988 году и имеющая 6 престижных международных аккредитаций AMBA.

