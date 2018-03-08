Москвичек с 8 Марта поздравили дроны и роботы

Жительниц Москвы поздравили с 8 марта высокотехнологичными способами. Так, в одном из столичных отделений Сбербанка клиенткам дарил цветы робот, сообщается на странице банка во «ВКонтакте».

Также цветы москвичкам на улицах города дарили дроны. Кроме того, для московских памятников создали дополненную реальность, в которой поэты и исторические деятели «читали» горожанкам стихи.

С помощью 3D-мэппинга башни Кремля превратили в цветы. Помимо этого, на стене рядом со Спасской башней создали интерактивную открытку с картой России и подписью: «Вам, любимые!»

ООН назвала 8 Марта Международным женским днем в 1975 году. В Советском Союзе его отмечали с 1921 года.

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