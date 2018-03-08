Хоккеисты поздравили болельщиц флешмобом

Хоккеисты решили поздравить болельщиц с Международным женским днем флешмобом, который они запустили в социальных сетях под хештегом #ВамЛюбимые. На видео спортсмены катаются на льду по траектории восьмерки.

Ролики с поздравлениями опубликовали клубы «ЦСКА Москва», «Авангард» и «Омские ястребы». Хоккеисты нижегородского «Торпедо» также присоединились к пожеланиям и разместили видеообращение.

В Москве женщин также поздравили нестандартными способами. На улицах дроны подарили жительницам города цветы. В дополненной реальности можно увидеть поздравления, которые «читают» памятники. С помощью 3D-мэппинга башни Кремля превращаются в цветы. А на стене рядом со Спасской башней появилась интерактивная открытка с картой России и подписью: «Вам, любимые!»

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!