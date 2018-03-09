Блогер сделала из лисенка вегана и довела его до полусмерти

Блогер из Барселоны и вегетарианка Соня Сае (Sonia Sae) посадила своего питомца лису-фенек на веганскую диету, от чего животное сильное похудело и стало болеть, пишет Daily Mail.

По рассказу самой девушки, она «спасла» зверька от заводчика в 2014 году и начала кормить его исключительно кошачьим веганским кормом бренда Amì, в состав которого входит синтетический таурин. Спустя пару лет она стала публиковать в своих соцсетях фотографии изможденного лисенка и писать посты о том, что оно слепнет, и у него выпадает шесть. При этом она не связывала плохое самочувствие животного с его рационом, а облысение она объясняет аллергией и тем, что степные фенеки якобы линяют к лету.

Девушку стали активно критиковать зоозащитники, которые называли ее поступок издевательством над хищным зверьком, рацион которого обычно на 90 процентов состоит из насекомых, грызунов, птиц, ящериц и яиц. Некоторые пользователи соцсетей утверждали, что лиса начала слепнуть именно из-за нехватки в организме таурина.

В итоге Соня закрыла свой Instagram, ограничила доступ к постам в Facebook и перестала обновлять YouTube-канал.

Борцы за права животных намерены через полицию отобрать питомца у девушки и вернуть его к привычному для его вида рациону.

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