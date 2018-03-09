Фирма отблагодарила пьяного мужчину и оплатила такси на 600 километров

Житель США Кенни Бачман после бурной вечеринки смог доехать до дома в соседнем штате бесплатно. Об этом сообщает портал Fortune.

Сначала американец был уверен, что такси довезет его до Университета Западной Вирджинии, где и был расположен его отель. Но он неправильно назвал адрес и поехал к себе домой в Нью-Джерси, за 577 километров от места назначения.

Стоимость поездки возросла до 1635 долларов. Обнаружив оплошность, Бачман решил собрать деньги на такси краудфандингом на известном сайте.

Однако люди не успели помочь мужчине. Поездку оплатила компания, занимающаяся доставкой здоровой еды. В фирме пояснили, что компания поддерживает его решение воспользоваться безопасным способом добираться до дома, вместо того, чтобы ехать в пьяном состоянии за рулем автомобиля.

5 марта сообщалось, что китайская блогерша предложила бесплатный секс любому, кто придет в ее отель на острове Хайнань. Через некоторое время у отеля собралось несколько тысяч человек. Полиция расценила поступок девушки как занятие проституцией и отправила ее в тюрьму.

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