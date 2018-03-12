Нефтяная компания не смогла объяснить пропажу 20 миллиардов долларов

Государственная нефтяная Nigerian National Petroleum Corp (NNPC) не объяснила, что она сделала с 22,7 миллиарда долларов, которые компания получила от продажи углеводородов и дивидендов от Nigeria LNG Ltd. за 15 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление нигерийского представительства британской Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI).

При этом в EITI отметили, что нефтяная отрасль Нигерии перестала быть черной дырой, но по-прежнему требует большей прозрачности. Представитель NNPC не ответил на три звонка и два текстовых сообщения от Bloomberg.

Правительство Нигерии через совместные предприятия с Shell, ExxonMobil, Total, Chevron и Eni SpA распоряжается почти 90 процентами добываемой в стране нефти. EITI работает в стране с 2004 года, оказывают ли ее выводы влияние на нигерийские компании или правительство, Bloomberg не уточняет.

В 2013 году глава нигерийского Центрального банка Ламидо Сануси сообщал, что в 2012-2013 годах страна потеряла 50 миллиардов долларов нефтяных доходов. По данным Сануси, следы денег теряются в NNPС. Экс-президент Нигерии Олусегун Обасанджо тогда же утверждал, что ежедневно в Нигерии исчезает 430 тысяч баррелей нефти.

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