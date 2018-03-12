На Украине началась охота на «пособников России»

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 12 марта, начала проводить в разных регионах страны обыски у предполагаемых пособников «страны-агрессора». Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, ведомство проводит более 25 санкционированных обысков. «Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны», — указала Гитлянская.

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Более подробная информация о результатах обысков будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий, пообещала Гитлянская. «К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия», — добавила она.

«Украинская правда» сообщает, что обыски начались в Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове и Одессе. Известно, что сотрудники СБУ пришли к журналисту Юрию Лукашину, проживающему в Киеве. «Страна.ua» указывает, что обыски у Лукашина осуществляются в рамках уголовного производства об «информационной агрессии» против Украины со стороны «неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма». Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве).

Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе. Российская сторона настаивает на том, что воссоединение с Крымом соответствовало нормам международного права, и утверждает, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

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