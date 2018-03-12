Tesla уступила конкуренту

Компания Tesla Илона Маска упустила лидирующую позицию в сфере производства и установки солнечных батарей для жилых помещений. Об этом сообщает Bloomberg.

В четвертом квартале прошлого года Tesla установила батареи в жилых домах на 50 мегаватт мощности, тогда как ее конкурент — компания Sunrun — поставил клиентам оборудование суммарной мощностью 85 мегаватт.

Tesla потеряла ведущую позицию впервые после того, как приобрела компанию SolarCity, имевшую проблемы с выплатой долгов. С тех пор ее доля на рынке медленно, но стабильно снижалась.

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Мощность солнечных панелей, установленных в 2017 году в жилых домах США, сократилась по сравнению с прошлым годом. Этот показатель упал впервые после 16 лет непрерывного роста. Sunrun стала одной из немногих крупных компаний, которой удалось увеличить свои результаты.

В октябре 2016 года Илон Маск представил публике солнечные батареи, которые интегрированы в крыши дома. Такие установки сейчас выпускаются на американском заводе в Баффало.

США по итогам 2016 года занимали четвертое место в мире по мощности установленных солнечных батарей. Лидерами списка были Китай, Япония и Германия. На долю первой четверки лидеров приходится около 66 процентов всех установленных панелей.

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