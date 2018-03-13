Измеряющего огромную яму маленькой линейкой инспектора подняли на смех

Пользователи социальных сетей поиздевались над британским инспектором, который не сумел измерить огромную яму на дороге маленькой линейкой. Об этом сообщает Bored Panda.

Жители Западного Чешира и Честера сообщили о глубокой выбоине на дороге местным властям, после чего депутаты отправили на место специальную инспекцию. В официальном Twitter-аккаунте совета чиновников появилась фотография инспектора Даррена, который вооружился строительным уровнем и линейкой, чтобы измерить глубину ямы. В итоге он заключил, что выбоина недостаточна велика (меньше 50 миллиметров), поэтому заделывать ее пока не будут.

Однако подписчики официального аккаунта Cheshire West усомнились в профессионализме инспектора и методах его работы. Люди заметили, что мужчина неправильно поставил уровень, так что результаты проверки не соответствуют действительности. После этого пользователи принялись троллить инспектора.

«Как ты думаешь, насколько глубока моя Ванна, Даррен?»

«Строительный уровень Даррена говорит, что все в норме»

«Даррен измерил эту яму ранее»

«На этой фотографии Брайан спускается со своим уровнем вниз, чтобы доказать, что пещера Gaping Gill всего 43 мм в глубину»

После бурной реакции властям графства пришлось удалить твит. Они пояснили, что на фото просто не видно, как именно выставлен строительный уровень. Однако такое оправдание пользователей сети не убедило.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!