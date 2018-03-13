В сети нашли необычный способ подписать собственное надгробие

Британский автор комиксов Дэн Макдейд (Dan McDaid) предложил подписчикам представить будущее надгробие, если на него нанесут последнее СМС в телефоне. Об этом пишет Mashable.

«Плохие новости: последнее текстовое сообщение, которое вы отправляли – это будущая надпись на вашем надгробии», — написал Макдейд, вскоре приложив к посту фотографию чистого надгробного камня. Он также добавил, что на его могиле будет красоваться надпись «Скоро буду».

Подписчики писателя моментально подхватили забавную идею и начали выкладывать собственные последние сообщения, которые могли быть опубликованы на их надгробии.

«Я переезжаю в ад»

«Это ты съел мои куриные энчилады? (традиционнoe блюдо мексиканской кухни — прим. "Ленты.ру")»

«Я мог бы вздремнуть»

«Такого я не ожидал»

«Извини, я взволнована»

В конце февраля журналистка Радхика Сангхани запустила в соцсетях новый флешмоб #SideProfileSelfie, при помощи которого она решила популяризовать большие носы в индустрии моды и развлечений. В результате десятки девушек опубликовали снимки своих носов и поблагодарили автора акции за старания.

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