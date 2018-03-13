Журналистам запретили снимать обнаженные ягодицы серфингисток

Представители Международной лиги серфинга обратились к операторам с требованиями перестать снимать ягодицы серфингисток крупным планом во время соревнований. Об этом сообщает Stab Magazine.

По словам журналистов, им запретили фокусировать камеру на спортсменках во время поворотов у подножия волны и подныривания под волны. Обычно во время этих трюков спортсменки оказываются спиной к объективу.

Такие правила распространяются только на серфингисток, которые выступают в бикини: девушек в шортах операторам разрешили снимать с более близкого расстояния.

Под запрет также попали неуместные шутки и похотливое рассматривание коллег и соперников. «Полное гендерное равенство во всех элементах соревнования», — говорится в заметке, в то же время отмечается, что призовой денежный фонд у девушек на 40 процентов ниже, чем у мужчин.

Международная лига серфинга выступила с «уравнительным» предложением во время турнира Quilsolver Pro. Участники лиги считают, что запрет съемки женских ягодиц является частью движения по борьбе с харассментом #metoo. При этом никаких жалоб по поводу домогательств от серфингисток ранее не поступало.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!