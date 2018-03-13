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На ЯМЭФ уделят особое внимание европейским и азиатским инвесторам

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Во вторник,13 марта, прошло заключительное заседание программного комитета IV Ялтинского международного экономического форума, в рамках которого участники обсудили текущую готовность деловой программы. Об этом говорится в сообщении оргкомитета форума.

Сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что в 2018 году заметно расширится число участников форума. «Если в прошлом году мы принимали 2,2 тысячи человек, то в этом году ожидаем не менее 3 тысяч участников из 60 стран мира. И это не считая 500 молодых парламентариев и лидеров крупных молодежных организаций, которые приедут со всех континентов на «Молодежные встречи в Ялте»», — отметил он.

Андрей Назаров также подчеркнул, что тематика сессий соответствуют всем ключевым экономическим трендам. «Помимо традиционно обсуждаемых вопросов защиты бизнеса, строительства, развития межрегионального и международного сотрудничества, виноградарства и туризма - в программу также вошли секции, посвященные развитию цифровой экономики, криптовалюты и свободных экономических зон, а также противодействию распространения fake-news», — заявил он.

Особое внимание в повестке форума уделяется международному сотрудничеству. «С участием международных политиков и действующих депутатов, которые уже успели внести резолюции об отмене антироссийских санкций в национальные парламенты ряда стран Евросоюза будут обсуждаться дальнейшие шаги в этом направлении», — сообщил Андрей Назаров.

Также на площадке форума пройдет заседание Международного Клуба друзей Крыма, который был создан на III Ялтинском форуме по инициативе иностранных участников. «Сегодня его «филиалы» созданы примерно в 30 странах, а члены организации помогают нам по всему миру показывать реальную картину жизни в Крыму», — заметил сопредседатель Оргкомитета.

Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия с Китаем. По словам Андрея Назарова, Россия несправедливо входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Поднебесной. «Учитывая сколько возможностей для развития совместных проектов между нашими странами, мы должны как минимум войти в пятерку этого «рейтинга». Площадка IV ЯМЭФ может стать отправной точкой для укрепления этого сотрудничества», — добавил он.

На третий день форума в Ливадийском дворце пройдет первая Ялтинская конференция, посвященная вопросам восстановления послевоенной Сирии. «Международные эксперты уже выставили минимальный счет на ее реконструкцию в 200 миллиардов долларов. Однако она потребует не только инвестиций, но и полноценного сценария восстановления экономики. Мы уверены, что Ялтинский форум станет мозговым центром по выработке комплексной стратегической программы. В этом важном экспертном диалоге
также примут участие представители сирийского государства на уровне правительства, парламента и бизнес-сообщества», — заявил Андрей Назаров.

Советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко обратил внимание, что вопросы цифровизации российской экономики и медицины соответствуют курсу Послания Президента Федеральному собранию. «Для улучшения качества жизни наших граждан мы должны прийти к глубокой технологической эволюции, в том числе и в медицине. Обсуждение этих вопросов будет способствовать формированию соответствующих тенденций», — заметил он.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев также отметил, что правовой блок форума позволит показать иностранным инвесторам преимущества российской юрисдикции для бизнеса.

«При этом основной посыл будет направлен прежде всего для инвесторов из Европы, поскольку именно Евросоюз остается одним из основных торговых партнеров России. США занимают меньше 3 процентов в этом торговом обороте, поэтому нам необходимо прежде всего говорить о защите нашего национального предпринимателя и европейских и азиатских партнеров», — заключил он.

Генеральный директор Фонда «Крымконресс» Алексей Воробьев также заметил, что значительная часть программы посвящена вопросам крымского региона, включая сохранение его культурного наследия, развитие туристической отрасли, банковского и финансового сектора региона, а также имиджа республики. «Мы также будем обсуждать Стратегию 2030 и возможности внедрения Крымского стандарта в регионе», — отметил он.

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