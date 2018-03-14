Рыбак Владыка за хвост вытащил оленя из ледяной воды

Американский рыбак спас оленя от смерти, вытащив его из ледяной воды за хвост. На видеозапись инцидента обратил внимание новостной портал UPI.

Джеймс Владыка (James Vladyka) вместе с друзьями и собакой рыбачил на одном из озер штата Нью-Йорк, когда они обнаружили провалившегося под лед оленя. Животное держалось за берег передними копытами, но у него не получалось выбраться.

Рыбаки аккуратно подвели лодку к берегу, и Владыка помог оленю выбраться, схватив его за хвост и вытянув из воды. Как только животное почувствовало твердую землю под ногами, оно убежало в лес.

В январе 2017 года сообщалось об охотнике, который спас несколько кабанов, провалившихся под лед. Мужчина собирался охотиться на зайцев, но не смог пройти мимо погибающих животных.

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