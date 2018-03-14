Американец принял участие в похоронной процессии и умер

Жителя американского Балтимора, который участвовал в похоронной процессии, застрелили по дороге на кладбище. Об этом сообщает The New York Post.

На 39-летнего Данту Холмса напали в субботу, 10 марта. По данным полиции, неизвестные подошли к его автомобилю во время шествия, открыли огонь и скрылись. Мужчина скончался в больнице.

Кого именно хоронили в этот день в Балтиморе, в правоохранительных органах не уточнили.

В августе 2017 года неизвестный обстрелял похоронную процессию в Армении. В результате три человека были убиты и пятеро ранены. По предварительным данным, преступление было совершено на почве бытового конфликта.

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