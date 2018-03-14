Боец UFC дважды поплатилась за любовь к марихуане

Боец смешанного стиля (MMA) Синтия Калвилло, получившая шестимесячную дисквалификацию за употребление марихуаны, столкнулась с дополнительными санкциями со стороны атлетической комиссии штата Невада (NAC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Калвилло была дисквалифицирована на полгода решением Американского антидопингового агентства (USADA). Поскольку бой американке предстояло провести в Лас-Вегасе, в дело вмешалась и местная атлетическая комиссия. NAC повторно отстранила бойца от участия в официальных турнирах. Девятимесячная дисквалификация будет истекать параллельно ранее наложенной USADA. Помимо этого, 30-летнюю американку оштрафовали на 6,15 тысячи долларов.

В декабре из-за обнаружения в организме следов марихуаны американке было засчитано техническое поражение в бою UFC в весовой категории до 52 килограммов против Карлы Эспарзы. Неудача стала первой для Калвилло в карьере. До этого на ее счету победы в шести поединках UFC, две из них — нокаутом.

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